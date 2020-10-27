Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Sarıyer Belediyespor: 3 - Karayolları: 0
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş
Sarıyer Belediyespor: Mısra Aşçı, Rigdon, İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, İrem Çor, Dilara Bilge, Yaren Hatipoğlu)
Karayolları: Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Ezgi Akyaldız, Gerasymova, Havili, Abbott (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan, Hanife Nur Özaydınlı, Selis Selvi, Fatmanur Yılmaz)
Setler: 25-15, 26-24, 25-20
Süre: 89 dakika (26, 32, 31)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. hafta maçında Sarıyer Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 yendi.