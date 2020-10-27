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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Sarıyer Belediyespor: 3 - Karayolları: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-27 19:28:16 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

Sarıyer Belediyespor: Mısra Aşçı, Rigdon, İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, İrem Çor, Dilara Bilge, Yaren Hatipoğlu)

Karayolları: Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Ezgi Akyaldız, Gerasymova, Havili, Abbott (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan, Hanife Nur Özaydınlı, Selis Selvi, Fatmanur Yılmaz)

Setler: 25-15, 26-24, 25-20

Süre: 89 dakika (26, 32, 31)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. hafta maçında Sarıyer Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 yendi.

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