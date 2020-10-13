Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
VakıfBank: 3 - Sistem9 Yeşilyurt: 0
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut
VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Meliha İsmailoğlu, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Nazlı Kafkas)
Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Burcu Yönder, Sude Demirel, Derya Güç)
Setler: 25-20, 25-19, 25-22
Süre: 78 dakika (26, 25, 27)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 yendi.