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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

VakıfBank: 3 - Sistem9 Yeşilyurt: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-13 20:44:16 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Meliha İsmailoğlu, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Nazlı Kafkas)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Burcu Yönder, Sude Demirel, Derya Güç)

Setler: 25-20, 25-19, 25-22

Süre: 78 dakika (26, 25, 27)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

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