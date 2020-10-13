Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Kuzeyboru: 0 - Sarıyer Belediyespor: 3
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic, (Dilek Kınık, Gorrel, Arzum Tezcan)
Sarıyer Belediyespor: Mısra Aşçı, Ecenur Aksoy, Abdulazimova, Çağla Erdem, Bashnakova, Rigdon (Gizem Düzeltir)
Setler: 15-25, 23-25, 18-25
Süre: 89 dakika (24, 38, 27)
AKSARAY (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.