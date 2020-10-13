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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Kuzeyboru: 0 - Sarıyer Belediyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:44:15 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic, (Dilek Kınık, Gorrel, Arzum Tezcan)

Sarıyer Belediyespor: Mısra Aşçı, Ecenur Aksoy, Abdulazimova, Çağla Erdem, Bashnakova, Rigdon (Gizem Düzeltir)

Setler: 15-25, 23-25, 18-25

Süre: 89 dakika (24, 38, 27)

AKSARAY (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

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