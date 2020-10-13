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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:19:47 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams (Pınar Atasever)

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Chiaka, Jordan, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Hande Baladin)

Setler: 14-25, 25-20, 18-25, 18-25

Süre: 110 dakika (22, 29, 31, 28)

AYDIN (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA’ya 3-1 mağlup oldu.

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