Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams (Pınar Atasever)
Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Chiaka, Jordan, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Hande Baladin)
Setler: 14-25, 25-20, 18-25, 18-25
Süre: 110 dakika (22, 29, 31, 28)
AYDIN (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA’ya 3-1 mağlup oldu.