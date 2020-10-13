Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Karayolları: 0 - Nilüfer Belediyespor: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Meryem Pelenk Tekol
Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Abbott, Ezgi Kara)
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Fulden Ural, Maglio, Johnson, Wilhite, Yasemin Yıldırım (Buse Kayacan)
Setler: 16-25, 12-25, 14-25
Süre: 66 dakika (23, 21, 22)
ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Nilüfer Belediyespor deplasmanda, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.