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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Türk Hava Yolları: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-29 22:13:19 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Sadettin Kıral, Onur Coşkun

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Gözde Nur Turan, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Açelya Özman, Nazlı Polat)

Türk Hava Yolları: Ada Germen, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Özge Nur Çetiner, Nursevil Gökbudak Aydınlar (Saniye Merve Dalbeler Aslan)

Setler: 10-25, 11-25, 10-25

Süre: 57 dakika (17, 20, 20)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Türk Hava Yolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

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