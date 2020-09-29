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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA: 3 - PTT: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:11:43 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı VitrA: Ogbogu, Mirkovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Fatma Yıldırım (Melisa Memiş, Saliha Şahin, Merve Atlıer)

PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Su Zent, Semra Özer, Merve Tanyel)

Setler: 25-11, 25-15, 25-18

Süre: 65 dakika (19, 24, 22)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı VitrA, PTT'yi 3-0 mağlup etti.

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