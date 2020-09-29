Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Sarıyer Belediyespor: 3 - Nilüfer Belediyespor: 2
Salon: Orman Fakültesi
Hakemler: Seçkin Yener, Serap Kuka
Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Bashnakova, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Yaren Hatipoğlu, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Mevre İkbal Albayrak, Dilara Bilge, İrem Çor, Miniriye Vatansever)
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Willow, Wilhite, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Sıla Özyürek, Merve Tanıl, Deniz Emrelli, Merve Nezir)
Setler: 20-25, 12-25, 25-23, 25-23, 15-11
Süre: 143 dakika (30, 25, 35, 33, 20)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında oynanan maçta Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi.