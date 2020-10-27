  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Çan Gençlik Kalespor: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:40:15 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Arzu Uzatöz, Barış Karakoyun

Çan Gençlik Kalespor: Emine Arıcı, Borgo, Souza, Dilan Yaşar, Handa Naz Şimşek, Simay Gazi (Işıl Öz, Elif Boran)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Adams, Grothues, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz (Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 19-25, 19-25, 21-25

Süre: 82 dakika (25, 27, 30)


ÇANAKKALE (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 mağlup etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bin yıldır böylesi olmadı! Yahudiler akın akın gidiyor
Dünya

Bin yıldır böylesi olmadı! Yahudiler akın akın gidiyor

Dünya genelindeki Yahudi nüfusu yaklaşık 15 milyon civarında. 1880’lerde Yahudilerin yüzde 90’ının yaşadığı Avrupa’da günümüzde sadece 1,3 m..
Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama
Siyaset

Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama

CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'..
Cepheden kaçmak isteyen Ermenilerden 'korona' oyunu! Doktor tutuklandı
Dünya

Cepheden kaçmak isteyen Ermenilerden 'korona' oyunu! Doktor tutuklandı

Azerbaycan ordusu karşısında açık yenilgi alan Ermenistan'da, ölmek istemeyen askerler cepheden kaçmak için türlü oyunlara başvuruyor. Ermen..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay