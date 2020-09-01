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Spor Voleybol Milletler Ligi’nde rakipler belli oldu
Spor

Voleybol Milletler Ligi’nde rakipler belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı ligin ilk haftasında İtalya, Sırbistan ve Polonya ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:43:55 -
Voleybol Milletler Ligi’nde rakipler belli oldu

ANKARA (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

FIVB’den yapılan açıklamaya göre, toplam 5 ayaktan oluşan 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında İtalya, Sırbistan ve Polonya, ikinci haftasında Çin, Almanya ve Kanada ile karşılaşacak Türkiye, ev sahipliği yapacağı üçüncü haftada Tayland, Rusya ve Dominik Cumhuriyeti, dördüncü haftasında ABD, Belçika ve Japonya, beşinci haftasında ise Güney Kore, Brezilya ve Hollanda ile karşılaşacak.

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde 5 hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından genel sıralamada ilk 5’te yer alan ülkeler ve finallere ev sahipliği yapacak Çin, finallere katılma hakkı elde edecek.

Milletler Ligi Finalleri 23-27 Temmuz 2021 tarihlerinde Çin’de yapılacak.

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