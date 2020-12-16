  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
Spor

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

TK Kaunas: 0 - Sistem9 Yeşilyurt: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:14:50 -
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Benone Visan (Romanya), Tomislav Popovic (Sırbistan)

TK Kaunas: Pravdinskaite, Bogdanovic, Kasperaviciute, Savukynaite, Makauskaite, Motiejunaite (Najmovic, Kiausaite, Matekonyte, Szalbierz)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Tuna Aybüke Çetinay, Burcu Yönder, İrem Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Zeynep Sude Demirel)

Setler: 12-25, 9-25, 8-25

Süre: 48 dakika (16, 16, 16)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası son 16 turunda Sistem9 Yeşilyurt, Litvanya temsilcisi TK Kaunas'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sistem9 Yeşilyurt, çeyrek finalde Kairos Ponta Delgada-UVC Holding maçının galibiyle karşılaşacak.

Yarı final için sahaya çıkacak İstanbul ekibinin maçı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yarın saat 17.00'de başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya fenomeni annesini öldürüp, kalbini söktü
Dünya

Sosyal medya fenomeni annesini öldürüp, kalbini söktü

Moldava'da sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Anna Leikovic isimli genç kız anne katili oldu. Leikovic'in annesini öldürdükten sonra iç ..
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: O ülke ile vizeler kalkabilir
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: O ülke ile vizeler kalkabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tekrar ..
CHP'li belediyede ortalık karıştı! Başkan yardımcılar yaralı
Gündem

CHP'li belediyede ortalık karıştı! Başkan yardımcılar yaralı

Muğla'nın CHP'li Bodrum Belediyesi'nde görev yapan bir personel Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bıçaklı saldırıda bulundu. Olayda Başkan Ya..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay