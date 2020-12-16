Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
TK Kaunas: 0 - Sistem9 Yeşilyurt: 3
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Benone Visan (Romanya), Tomislav Popovic (Sırbistan)
TK Kaunas: Pravdinskaite, Bogdanovic, Kasperaviciute, Savukynaite, Makauskaite, Motiejunaite (Najmovic, Kiausaite, Matekonyte, Szalbierz)
Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Tuna Aybüke Çetinay, Burcu Yönder, İrem Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Zeynep Sude Demirel)
Setler: 12-25, 9-25, 8-25
Süre: 48 dakika (16, 16, 16)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası son 16 turunda Sistem9 Yeşilyurt, Litvanya temsilcisi TK Kaunas'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Sistem9 Yeşilyurt, çeyrek finalde Kairos Ponta Delgada-UVC Holding maçının galibiyle karşılaşacak.
Yarı final için sahaya çıkacak İstanbul ekibinin maçı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yarın saat 17.00'de başlayacak.