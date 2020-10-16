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Spor Voleybol: Haftanın programı
Spor

Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 10'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 9'uncu hafta müsabakaları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:35:00 -
Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 10'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 9'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- Misli.com Sultanlar Ligi


Bugün:

13.00 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

Yarın:

13.00 PTT-Karayolları (Başkent)

13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

15.30 Sistem9 Yeşilyurt-İlbank (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.30 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)

20.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)


- AXA Sigorta Efeler Ligi


18 Ekim Pazar:

13.00 Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

15.30 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Voleybol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 İnegöl Belediyespor-Spor Toto (İnegöl)

17.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

19.30 Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek Vestel)


Not: Solhanspor-Altekma ve Haliliye Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

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