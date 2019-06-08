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Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ’a ödül

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASMYD) tarafından ödül verildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:09
Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ’a ödül

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASMYD) tarafından ödül verildi.


Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Slovakya ile oynadığı müsabaka öncesi Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASMYD) tarafından ödül verildi. Türk voleybolunun elde ettiği başarılar ve Malatya sporuna sunduğu katkılar nedeniyle ödüle layık görülen Üstündağ’a ödülünü ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik verdi.


Malatya Merkez Spor Salonu’ndaki karşılaşma öncesi düzenlenen ödül töreninde konuşan Mehmet Akif Üstündağ, “Türk voleybolu dünyada önlenemez yükselişini sürdürürken, bizim de memleketimiz olan Malatya’da böyle bir ödüle layık görülmemiz gurur verici” dedi.


ASMYD Genel Başkanı Çelik ise Üstündağ’a teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:09
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