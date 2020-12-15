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Spor Voleybol: Erkekler CEV Kupası
Spor

Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Greenyard: 3 - Spor Toto: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-15 22:21:27 -
Voleybol: Erkekler CEV Kupası

ANKARA (AA) - Voleybolda Erkekler CEV Kupası son 16 turu maçında Spor Toto, Belçika'nın Greenyard takımına 3-0 yenildi.

İspanya'nın Las Palmas kentindeki Insular Spor Salonu'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı Greenyard, 25-18, 25-21 ve 25-21'lik setlerle kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Greenyard, çeyrek finalde İspanya temsilcisi Guaguas ile Galatasaray HDI Sigorta eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Yine tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final karşılaşmaları 16 ve 17 Aralık'ta oynanacak.

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