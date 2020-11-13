Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası
Fonte Bastardo Azores: 3 - Ziraat Bankkart: 2 - Ziraat Bankkart, son 16 turuna yükseldi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Ignat Mitev (Bulgaristan)
Fonte Bastardo Azores: Neves, Ferreira, Felicio, Gomes, Goncalves, Mendes (Del Valle, Cunha, Moreira, Pereira)
Ziraat Bankkart: Halil İbrahim Yücel, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Atanasov, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Muhammet Ertuğrul, Emin Gök, Cafer Kirkit, Mustafa Çervatoğlu, Yusuf Erken)
Setler: 25-23, 21-25, 27-25, 22-25, 15-9
Süre: 131 dakika (25, 25, 33, 33, 15)
ANKARA (AA) - Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nda Ziraat Bankkart, son 32 turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores'e 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Bankkart, yine Ankara'da oynanan turun ilk maçını 3-1 kazanmıştı.