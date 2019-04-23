Voleybol: Efeler Ligi play-off final serisi - Fenerbahçe: 3 - Arkas Spor: 2- Sarı-lacivertli ekip, 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 2-0 öne geçti



Salon: Burhan Felek Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal Fenerbahçe: Klinkenberg, Oğuzhan Karasu, Ter Maat, Oliva, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver) Arkas Spor: Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Matic (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar) Setler: 22-25, 25-21, 25-23, 23-25, 15-13 Süre: 145 dakika (31, 31, 30, 31, 22)



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, İzmir temsilcisi Arkas Spor'u 3-2 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu skorla seride 2-0 üstünlük kurdu. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı, 28 Nisan Pazar günü Arkas Spor'un ev sahipliğinde oynanacak. Öte yandan, karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da tribünden izledi.

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