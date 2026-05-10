İBB soruşturmasında flaş operasyon! Kaçacak yer bulamadı, Orhan Yıldırım kıskıvrak yakalandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında belediye iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

TOPLAM 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüz şekilde ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik bugün düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, İTÜ Öğretim Görevlisi Yasin Çağatay Seçkin, İBB Mimarı Esra Köymen, İBB Mühendisi Tolga Kılıç, İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü Nilgün Cendek, İBB Mühendisi Mustafa Atlı, İTÜ Öğretim Görevlisi Tuğba Ölmez Hancı, İBB Mühendisi Sezer Ada Ateş, Ağaç AŞ eski Genel Müdür Yardımcısı Muammer Ali Özdil, Ağaç AŞ Şefi Fatih Temür, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, Ağaç AŞ Şefi Murat Cirik, İBB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Oktay Özel, Ağaç AŞ Şefi Fatih Yağcı, İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Ağaç AŞ Satın Alma Yöneticisi Selim Marangoz'un da araların olduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Orhan Yıldırım ile birlikte operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 30'a yükseldi.

5 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL ŞARTI

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.C. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İBB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy, Hakan Cullanmak hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte adli kontrol kararı verilirken, Murat Cırık'a ev hapsi verildi. Operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

Yasin Çağatay Seçkin — Eski İBB park ve bahçeler daire başkanı

Esra Köymen — İBB Mimar

Tolga Kılıç — İBB Mühendis

Nilgün Cendek — İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü

Mustafa Atlı — İBB Mühendis

Tuğba Ölmez Hancı — İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı

Sezer Ada Ateş — İBB Mühendis

Muammer Ali Özdil — Eski Ağaç A.Ş. genel müdür yardımcısı

Fatih Temür — Ağaç A.Ş.’de şef

Aytekin Karaarslan — Ağaç A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Metin Aras — Ağaç A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Murat Cirik — Ağaç A.Ş.’de şef

Oktay Özel — İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Fatih Yağcı — Ağaç A.Ş.’de şef

Eren Sönmez — İBB Hukuk Müşaviri

Selim Marangoz — Ağaç A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/ Müdürü

Ahmet Kocadağ — Tibetoğlu İnş. Ltd. Şti. ortağı

Cezair Aday — Vadi Peyzaj A.Ş. ortağı

Süleyman Uzun — Sas Peyzaj Ltd. Şti. ortağı

Adnan Cullanmak — Zirve Harita Ltd. Şti. ortağı

Hakan Cullanmak — Zirve Harita Ltd. Şti. ortağı

Ayhan Subaşı — Ayhan Subaşı Ltd. Şti. ortağı

Ünal Aksoy — Parametre Mühendislik Ltd. Şti. ortağı

Ekrem Ofluoğlu — İstanbul Teknik Ltd. Şti. ortağı

Binali Sarıtaş — Sarıtaş Yapı Ltd. Şti. ortağı

Murat Dağdeviren — Seka Peyzaj Ltd. Şti. ortağı

Derya Dağdeviren — Seka Peyzaj Ltd. Şti. ortağı

Orhan Yoldaş — Çatak İnşaat Ltd. Şti. ortağı

Yunus Doğan — TYT İnşaat Ltd. Şti. ortağı

Orhan Yıldırım — Han İnşaat'ın sahibi