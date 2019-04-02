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Voleybol: Efeler Ligi play-off

- Galatasaray: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0- Sarı-kırmızılı ekip, yarı finale yükseldi

02 Nisan 2019 Salı 19:52
Voleybol: Efeler Ligi play-off


Salon:Burhan Felek

Hakemler:Ozan Sarıkaya, Metin Korkut

Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Muzaffer Yönet, Emin Gök, Gergye)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor:İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Berkan Eryüz, Kadir Cin, Erdem Sonat)

Setler: 25-23, 26-24, 25-11

Süre:81 dakika (27, 33, 21)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final turu ikinci maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Çeyrek finaldeki ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 19:52
  1. Efeler Ligi
  2. Galatasaray
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. play-off çeyrek final turu
  5. Voleybol

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