Voleybol: Efeler Ligi play-off - Galatasaray: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0- Sarı-kırmızılı ekip, yarı finale yükseldi



Salon:Burhan Felek Hakemler:Ozan Sarıkaya, Metin Korkut Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Muzaffer Yönet, Emin Gök, Gergye) İstanbul Büyükşehir Belediyespor:İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Berkan Eryüz, Kadir Cin, Erdem Sonat) Setler: 25-23, 26-24, 25-11 Süre:81 dakika (27, 33, 21)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final turu ikinci maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Çeyrek finaldeki ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

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