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Spor

Voleybol: Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası

Turnuvanın son gününde Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenen Eczacıbaşı VitrA, şampiyon oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-16 20:08:42 -
Voleybol: Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası

ANKARA (AA) - Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası'nı Eczacıbaşı VitrA kazandı.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü ve son gününde Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenen Eczacıbaşı VitrA, şampiyon oldu. Türk Hava Yolları ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Günün diğer maçında ise Galatasaray HDI Sigorta, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 yenerek turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.


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