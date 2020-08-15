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Spor

Voleybol: Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası

Organizasyonun ikinci gününde Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0, Eczacıbaşı VitrA ise Sistem9 Yeşilyurt'u 3-1 yendi

Yeniakit Publisher
2020-08-15 20:53:17 -
Voleybol: Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası

ANKARA (AA) - Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası'nın ikinci günü tamamlandı.

Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada ikinci gün ilk maçında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Günün ikinci maçında ise Eczacıbaşı VitrA, Sistem9 Yeşilyurt 'u 3-1 yendi.

Turnuvanın son gününde yarın, Galatasaray HDI Sigorta-Sistem9 Yeşilyurt ve Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları karşılaşmaları oynanacak.


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