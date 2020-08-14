  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Voleybol: Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası

Organizasyonun ilk gününde Türk Hava Yolları, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0, Galatasaray ise Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 21:42:06 -
Voleybol: Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı.

Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Türk Hava Yolları, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

Günün ikinci maçında ise Galatasaray, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.

Turnuvanın ikinci gününde yarın saat 15.30'da Türk Hava Yolları-Galatasaray, saat 18.00'de ise Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt karşılaşmaları oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı
Gündem

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Rusya'dan alınan S-400'ler ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.
Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun
Gündem

Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın tüm test aşamalarını başarıyla tamamladığını bildirdi.

Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar
Dünya

Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar

Doğu Türkistan’da zulüm gören Müslüman Uygur Türkleri ‘köle’ olarak internet üzerinden satışa çıkarıldı. İlanda kullanılan ifadeler kan dond..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı