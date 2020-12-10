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Spor Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Spor

Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Lokomotiv Kaliningrad Region: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:12:05 -
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

İSTANBUL (AA) - Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur üçüncü maçında Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad Region takımı, Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-0 yendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki oynanan 1. tur müsabakalarında Lokomotiv Kaliningrad Region ile Allianz MTV Stuttgart karşılaştı.

İyi bir maç çıkaran Rus ekibi, setleri 25-23, 25-20 ve 25-20 alarak müsabakayı 3-0 kazandı.

Lokomotiv Kaliningrad Region, bu sonuçla ilk galibiyetini aldı. Allianz MTV Stuttgart ise 2. kez mağlup oldu.

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