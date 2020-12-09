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Spor Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Spor

Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Dinamo Moskova: 2 - Allianz MTV Stuttgart: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:48:34 -
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

İSTANBUL (AA) - Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur ikinci maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart, Rus ekibi Dinamo Moskova'yı 3-2 yendi.

Alman ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da oynanan 1. tur grup maçlarındaki ilk galibiyetini aldı. Dinamo Moskova ise ilk mağlubiyetini aldı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmada ilk seti 29-27 kazanan Allianz MTV Stuttgart, ikinci seti 25-13, üçüncü seti ise 25-22 kaybetti ve 2-1 geriye düştü. Rus temsilcisi Dinamo Moskova karşısında toparlanarak dördüncü seti 25-14, tie-break setini de 15-11 kazanan Almanya temsilcisi karşılaşmayı 3-2 kazandı.

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