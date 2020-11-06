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Spor Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası
Spor

Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

Hapoel Kfar Saba: 0 - Halkbank: 3 - Halkbank son 16 takım arasına kaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 19:30:29 -
Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Endri Zguri (Arnavutluk), Konstantin Selin (Azerbaycan)

Hapoel Kfar Saba: Hershko, Goldrin, Batchkala, Gil, Devash, Poylov (Nose, Sessler, Muallem)

Halkbank: Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Setler: 27-29, 23-25, 24-26

Süre: 89 dakika (31, 27, 31)


ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 32 turu rövanş maçında İsrail temsilcisi Hapoel Kfar Saba'yı 3-0 yendi.

İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan Halkbank, son 16 turuna adını yazdırdı.

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Halkbank'ın kaptanı Faik Samed Güneş, kazandıkları için mutlu olduklarını ama her şeyin yeni başladığını söyledi.

Milli voleybolcu, "Bana göre olması gereken oldu ve turu geçtik. Bizim nihai hedefimiz final. Halkbank gelenekleri bunu gerektiriyor. Hem Türk voleybolunu hem de Halkbank camiasını temsil ettiğimiz bilinciyle sonuna kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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