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Spor Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası
Spor

Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

Halkbank: 3 - UVC Holding Graz: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:31:35 -
Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zaur Hajiyev, Alexander Tubylov

Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Brett Walsh, Alexander Berger, Oğuzhan Karasu, Fernando Hernandez, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Aslan Ekşi, Fatih Eren Uğur, Murat Karakaya)

UVC Holding Graz: Perreira Fonseca, Militao Carvalho, Clemen Unterberger, Maximili Kremer, Johannes Kratz, David Deiter (Liam Ochaya)

Setler: 25-17, 25-16, 25-13

Süre: 61 dakika (20, 22, 19)

ANKARA (AA) - Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası 2. tur ikinci maçında Halkbank, sahasında Avusturya'nın UVC Holding Graz takımını 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Halkbank, son 32 turunda İsrail'in Hapoel Kfar Saba takımının rakibi oldu.

Halkbank'ın milli liberosu Volkan Döne maçtan sonra yaptığı açıklamada tur atladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Sahada Türkiye'yi temsil ettiklerini anlatan tecrübeli oyuncu şunları kaydeti:

"Tur, asla tatmin olacağımız bir netice değil bizim için. Halkbank için tatmin edici bir sonuç vardır, o da kupa. Kupa zengini olan müzemizi Challenge Kupası ile taçlandırmak için elimizden geleni yapacağımızdan herkes emin olsun."

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