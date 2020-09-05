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Spor Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

- Çan Gençlik Kalespor: 3 - Sistem9 Yeşilyurt: 1

Yeniakit Publisher
2020-09-05 17:46:59 -
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley


İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley D Grubu'nda Çan Gençlik Kalespor, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-1 mağlup etti.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Çanakkale temsilcisi, rakibine 25-23, 25-16, 20-25 ve 25-21'lik setlerle üstünlük sağladı.

Bu sonuçla Çan Gençlik Kalespor, grupta oynadığı ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Sistem9 Yeşilyurt ise birinci müsabakasında ilk mağlubiyetini yaşadı.

D Grubu'nda yarın Galatasaray HDI Sigorta-Sistem9 Yeşilyurt müsabakası oynanacak.

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