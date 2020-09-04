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Spor Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

- B Grubu'nda oynanan maçlarda Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru'yu, Aydın Büyükşehir Belediyespor da Karayolları'nı 3-0'lık skorlarla yendi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:50:57 -
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley


İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley B Grubu'nda oynanan maçlarda Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru'yu 3-0, Aydın Büyükşehir Belediyespor da Karayolları'nı aynı skorla mağlup etti.

Bursa'da Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda, Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru karşısında 25-22, 25-18, 25-21'lik setlerle mücadeleyi kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor da Karayolları'nı 25-17, 25-19, 25-21'lik setlerle yendi.

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