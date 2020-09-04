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Spor Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

A Grubu'nda ilk karşılaşmalar yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 22:06:37 -
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçları, Ankara'da A Grubu karşılaşmalarıyla başladı.

A Grubu maçlarına ev sahipliği yapan TVF Başkent Voleybol Salonu'nda günün ilk maçında Nilüfer Belediyespor, PTT ile karşılaştı. Nilüfer Belediyespor rakibini 23-25, 25-20, 25-19 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi.

Günün diğer maçında ise VakıfBank, İlbank'ı 25-19, 23-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.


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