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Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

D Grubu'nda ikinci karşılaşmalar yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:57:20 -
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Grubu'nda ikinci maçlar oynandı.

D Grubu maçlarına ev sahipliği yapan TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Spor Toto, Arhavi Voleybol'u 25-16, 25-18 ve 25-21'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

Günün diğer maçında Ziraat Bankkart, Solhanspor'u 25-22, 25-17 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.

Ziraat Bankkart ilk maçında Arhavi Voleybol'u Spor Toto da Solhanspor'u 3-0 mağlup etmişti.

Grupta yarın Spor Toto-Ziraat Bankkart ve Arhavi Voleybol-Solhanspor maçları oynanacak.

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