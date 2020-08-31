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Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

D Grubu'nda ilk karşılaşmalar yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 15:43:08 -
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley maçları, Ankara'da D Grubu karşılaşmalarıyla başladı.

D Grubu maçlarına ev sahipliği yapan TVF Başkent Voleybol Salonu'nda günün ilk maçında Ziraat Bankkart ile Arhavi Voleybol karşılaştı. Ziraat Bankkart, rakibini 25-21, 25-14, 25-13'lük setlerle 3-0 yendi.

Günün diğer maçında ise Spor Toto, Solhanspor'u 25-12, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Grupta yarın Ziraat Bankkart-Solhanspor, Arhavi Voleybol-Spor Toto maçları oynanacak.

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