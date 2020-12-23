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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Arhavi Voleybol: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:25:35 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Akif Altın

Galatasaray HDI Sigorta: Ertuğrul Gazi Metin, Torres, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı (Sadık Efe Özbey, Selim Kalaycı, Onurcan Çakır)

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık (Seymen Şenyüzlü, Oğuzhan Altıntaş, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz)

Setler: 25-8, 25-12, 25-10

Süre: 57 dakika (19, 21, 17)


İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

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