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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Altekma: 0 - Ziraat Bankkart: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-20 16:39:12 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Buculjevic, Hugo, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Daniel, Yunus Emre Tayaz (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Mehmet Hacıoğlu)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Muhammed Ertuğrul, Ter Maat, Halil İbrahim Yücel, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Emin Gök)

Setler: 24-26, 18-25, 22-25

Süre: 88 dakika (33, 24, 31)


İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 22. haftanın son karşılaşmasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

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