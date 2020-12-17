Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Ziraat Bankkart: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0
Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk
Ziraat Bankkart: Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Ter Maat, Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Cafer Kırkıt, Emin Gök, Burakhan Tosun)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Alisson, Murathan Kısal, Berk Dilmenler, Husaj, Uğur Kılınç, Muhammet Kaya (Serkan Ramazan Kılıç, Çağatay Durmuş, Esat Dalgıç, Anıl Tokat, Mehmet Boğaçhan Zambak)
Setler: 25-22, 25-17, 25-16
Süre: 79 dakika (28, 28, 23)
ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.