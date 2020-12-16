Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Sorgun Belediyespor: 3 - Haliliye Belediyespor: 1
Salon: Sorgun
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan Gül
Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Pavlovic (Umut Demir, Rahmi Çağlar Aksoy, Burhan Zorluer, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz)
Haliliye Belediyespor: Mert Tetik, Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Ali Samet İçmeğiz, Bisset, Cardonell (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Bünyamin Aslan, Enes Atlı)
Setler: 25-19, 25-20, 22-25, 25-23
Süre: 118 (27, 27, 32, 32)
YOZGAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. hafta erteleme maçında Sorgun Belediyespor, konuk etttiği Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.