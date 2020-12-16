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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Sorgun Belediyespor: 3 - Haliliye Belediyespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:15:59 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan Gül

Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Pavlovic (Umut Demir, Rahmi Çağlar Aksoy, Burhan Zorluer, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz)

Haliliye Belediyespor: Mert Tetik, Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Ali Samet İçmeğiz, Bisset, Cardonell (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Bünyamin Aslan, Enes Atlı)

Setler: 25-19, 25-20, 22-25, 25-23

Süre: 118 (27, 27, 32, 32)


YOZGAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. hafta erteleme maçında Sorgun Belediyespor, konuk etttiği Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.

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