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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Arhavi Voleybol: 0 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-15 14:52:34 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Arhavi

Hakemler: Bahtiyar Çelik, Kaya Erdem

Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Fahri Saraç, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz, Onur Soydan, Yasin Akgül, Seymen Şenyüzlü)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Caner Pekşen, Hoag, Halil İbrahim Kurt, Nwachukwu, İzzet Ünver, Hasan Sıkar (Ahmet Karataş, Stanicki, Taha Erden, Metin Toy)

Setler: 14- 25, 12-25, 19-25

Süre: 67 dakika (21, 21, 25)


ARTVİN (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.​​​​​​​

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