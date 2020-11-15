Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Arhavi Voleybol: 0 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3
Salon: Arhavi
Hakemler: Bahtiyar Çelik, Kaya Erdem
Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Fahri Saraç, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz, Onur Soydan, Yasin Akgül, Seymen Şenyüzlü)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Caner Pekşen, Hoag, Halil İbrahim Kurt, Nwachukwu, İzzet Ünver, Hasan Sıkar (Ahmet Karataş, Stanicki, Taha Erden, Metin Toy)
Setler: 14- 25, 12-25, 19-25
Süre: 67 dakika (21, 21, 25)
ARTVİN (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.