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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Tokat Belediye Plevne: 3 - Solhanspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:26:22 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Zeki Bocutcu, Sema Kayıkçı

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik)

Solhanspor: Krauchuk, Koray Şahin, Massari, Orçun Ergün, Hakan Polat, Kuklinski (Burak Hazırol, Ali İhsan Heper, Muzaffer Yönet, Mert Nevzat Güneş, Alper Özdemir)

Setler: 25-21, 25-22, 25-12

Süre: 83 dakika (29, 30, 24)


TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Solhanspor'u 3-0 yendi.

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