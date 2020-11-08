Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Tokat Belediye Plevne: 3 - Solhanspor: 0
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Zeki Bocutcu, Sema Kayıkçı
Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik)
Solhanspor: Krauchuk, Koray Şahin, Massari, Orçun Ergün, Hakan Polat, Kuklinski (Burak Hazırol, Ali İhsan Heper, Muzaffer Yönet, Mert Nevzat Güneş, Alper Özdemir)
Setler: 25-21, 25-22, 25-12
Süre: 83 dakika (29, 30, 24)
TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Solhanspor'u 3-0 yendi.