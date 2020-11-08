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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Ziraat Bankkart: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-08 15:51:28 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Caner Çildir, Erdal Akıncı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Demirhan Durul, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Erden Rıfat Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat, Serhat Çoşkun)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Atanasov, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi (Halil İbrahim Yücel, Berkay Bayraktar)

Setler: 23-25, 23-25, 17-25

Süre: 92 dakika (33, 31, 28)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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