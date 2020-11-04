Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Ziraat Bankkart: 3 - Afyon Belediye Yüntaş: 1
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil
Ziraat Bankkart: Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Atanasov, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Emin Gök, Cafer Kırkıt, Halil İbrahim Yücel)
Afyon Belediye Yüntaş: Sket, Ömer Furkan Dur, Vefa Yılmaz, Poglajen, Berkan Eryüz, Lima (Hasan Balcıoğlu, Can Ayvazoğlu, Okay Serçe, Enaboifo, Fatih Ürün, Görkem Sertel)
Setler: 25-23, 20-25, 25-23, 25-17
Süre: 131 dakika (29, 34, 36, 32)
ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında Ziraat Bankkart, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.