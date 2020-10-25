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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Afyon Belediye Yüntaş: 1 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:34:49 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Sket, Poglajen, Berkan Eryüz, Cansın Ogbai Enaboifo, Görkem Sertel (Can Ayvazoğlu, Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Yılmaz Berk, Lima, Ömer Furkan Dur)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Vigrass, İzzet Ünver, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Nwachukwu, Taha Erden, Halil İbrahim Kurt, Hoag)

Setler: 25-20, 22-25, 21-25, 18-25

Süre: 113 dakika (29, 29, 27, 28)


AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.


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