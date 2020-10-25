Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Afyon Belediye Yüntaş: 1 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Sket, Poglajen, Berkan Eryüz, Cansın Ogbai Enaboifo, Görkem Sertel (Can Ayvazoğlu, Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Yılmaz Berk, Lima, Ömer Furkan Dur)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Vigrass, İzzet Ünver, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Nwachukwu, Taha Erden, Halil İbrahim Kurt, Hoag)
Setler: 25-20, 22-25, 21-25, 18-25
Süre: 113 dakika (29, 29, 27, 28)
AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.