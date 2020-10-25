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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Galatasaray HDI Sigorta: 2 - Tokat Belediye Plevne: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-25 17:11:06 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Demiröz, Akif Altın

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Yasin Aydın (Burak Mert, Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Melih Sıratça, Murat Yenipazar, Ertuğrul Gazi Metin)

Tokat Belediye Plevne: Abdullah Çam, Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Graciano (Semih Çelik, Atakan Topal, Hasan Hüseyin Mermer, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık)

Setler: 25-17, 23-25, 23-25, 25-18, 11-15

Süre: 140 dakika (26, 33, 34, 26, 21)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Tokat Belediye Plevne, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.


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