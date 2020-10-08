Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Altekma: 1
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: İsmail Yıldırım, Halid Cerit
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Sket, Poglajen, Lima, Görkem Sertel, Ömer Furkan Dur (Hasan Balcıoğlu, Berkan Eryüz, Okay Serçe)
Altekma: Ahmet Tümer, Mehmet Hacıoğlu, Buculjevic, Oğuzhan Tarakçı, Hamacher, Yunus Emre Tayaz (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Cansın Çınar, Kaan Gürbüz, Emir Pınar)
Setler: 20-25, 25-18, 25-19, 25-14
Süre: 119 dakika (32, 34, 30, 23)
AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.