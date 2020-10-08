  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Altekma: 1

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:38:56 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: İsmail Yıldırım, Halid Cerit

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Sket, Poglajen, Lima, Görkem Sertel, Ömer Furkan Dur (Hasan Balcıoğlu, Berkan Eryüz, Okay Serçe)

Altekma: Ahmet Tümer, Mehmet Hacıoğlu, Buculjevic, Oğuzhan Tarakçı, Hamacher, Yunus Emre Tayaz (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Cansın Çınar, Kaan Gürbüz, Emir Pınar)

Setler: 20-25, 25-18, 25-19, 25-14

Süre: 119 dakika (32, 34, 30, 23)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngilizlerden Türk SİHA'larına övgü dolu sözler: Artık rakip oldular
Dünya

İngilizlerden Türk SİHA'larına övgü dolu sözler: Artık rakip oldular

Financial Times gazetesi, Türkiye'nin SİHA'lar konusunda ABD, İsrail ve Çin'e karşı bir rakip olarak ortaya çıktığını yazdı.
Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı
Siyaset

Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı

Yahudi iş adamı Jak Kamhi’nin Zaman gazetesinde yayınlanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında övücü sözleri tekrar gündeme geldi. İşadamın..
Bedel mi ödediler? Yunanistan, ABD'ye sattı!
Dünya

Bedel mi ödediler? Yunanistan, ABD'ye sattı!

Büyük bir ekonomik krizde olan Yunanistan, ülkenin önemli şirketlerini ve stratejik noktalarını bir bir satıyor. Atina yönetimi bu kez Sakar..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay