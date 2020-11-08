Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Sorgun Belediyespor: 3 - Arhavi Voleybol: 0
Salon: Sorgun
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Sorgun Belediyespor: Samet Ahmet Baltacı, Berkant Hızarcı, Burhan Zorluer, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar (Umut Demir, Cepeda, Cirovic, Yiğit Yıldız)
Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Erenhan Can, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Rıdvan Sağlık (Fahri Saraç, Oğuzhan Altıntaş, Baran Yılmaz, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal)
Setler: 25-22, 25-16, 25-22
Süre: 82 (28, 23, 31)
YOZGAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta mücadelesinde Sorgun Belediyespor, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.