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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Sorgun Belediyespor: 3 - Arhavi Voleybol: 0

Yeniakit Publisher
2020-11-08 18:20:31 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Sorgun Belediyespor: Samet Ahmet Baltacı, Berkant Hızarcı, Burhan Zorluer, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar (Umut Demir, Cepeda, Cirovic, Yiğit Yıldız)

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Erenhan Can, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Rıdvan Sağlık (Fahri Saraç, Oğuzhan Altıntaş, Baran Yılmaz, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal)

Setler: 25-22, 25-16, 25-22

Süre: 82 (28, 23, 31)


YOZGAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta mücadelesinde Sorgun Belediyespor, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

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