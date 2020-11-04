  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Haliliye Belediyespor: 1 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:41:57 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: İsmail Yıldırım, Doğan Sevinçelli

Haliliye Belediyespor: Enes Atlı, Bisset, Cüneyt Dağcı, Hernandez, Vilimanovic, Ali Samet İçmeğiz (Efe Er, Bünyamin Aslan)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Vigrass, Hoag, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy (Hasan Sıkar, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt)

Setler: 20-25, 22-25, 25-19, 23-25

Süre: 123 dakika ( 31, 32, 28, 32 )


ŞANLIURFA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. hafta erteleme maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den darbe açıklaması
Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den darbe açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ülkede devam eden seçimlere ilişkin 'askeri güç kullanma' açıklaması yaptı.
İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı
Gündem

İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı

Alman Deutsche Welle, Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD seçimiyle ilgili haberlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ..
ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde sandıkların çoğu açıldı
Dünya

ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde sandıkların çoğu açıldı

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Aday Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ABD'de çoğu posta yol..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay