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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Arhavi Voleybol: 0 - Altekma: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:13:45 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Arhavi

Hakemler: Hüseyin Kamber, Mustafa Demir

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Yasin Akgül (Oğuzhan Altıntaş, Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Rıdvan Sağlık, Seymen Şenyüzlü)

Altekma: Yunus Emre Tayaz, Hugo, Oğuzhan Tarakçı, Buculjevic, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Kaan Gürbüz, Cansın Çınar, Hamit Yüksel Mandıracı, Berkant Mit)

Setler: 21-25, 21-25, 13-25

Süre: 81 dakika (29, 30, 22)


ARTVİN (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta maçında Altekma, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.


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