Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Şampiyonada beşinci gün maçları tamamlandı27 Ağustos 2019 Salı 23:49
İSTANBUL (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda beşinci gün maçları sona erdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun beşinci günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
- A Grubu
Finlandiya-Fransa: 3-1
Yunanistan-Bulgaristan: 0-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Sırbistan
|3
|3
|0
|9
|2-Türkiye
|3
|3
|0
|8
|3-Yunanistan
|4
|2
|2
|6
|4-Bulgaristan
|4
|1
|3
|4
|5-Finlandiya
|4
|1
|3
|4
|6-Fransa
|4
|1
|3
|2
- B Grubu:
Portekiz-Belçika: 1-3
İtalya-Slovenya: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-İtalya
|4
|4
|0
|12
|2-Polonya
|3
|3
|0
|9
|3-Belçika
|4
|3
|1
|9
|4-Slovenya
|4
|1
|3
|3
|5-Ukrayna
|3
|0
|3
|0
|6-Portekiz
|4
|0
|4
| 0
- C Grubu:
Hollanda-Estonya: 3-0
Romanya-Hırvatistan: 1-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Hollanda
|4
|4
|0
|12
|2-Hırvatistan
|4
|2
|2
|7
|3-Romanya
|4
|2
|2
|6
|4-Azerbaycan
|3
|2
|1
|5
|5-Macaristan
|3
|1
|2
|3
|6-Estonya
|4
|0
|4
|0
- D Grubu:
İspanya-İsviçre: 3-2
Almanya-Slovakya: 3-1
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Almanya
|4
|4
|0
|11
|2-Slovakya
|4
|3
|1
|8
|3-Rusya
|3
|2
|1
|7
|4-İspanya
|4
|2
|2
|5
|5-Belarus
|3
|0
|3
|1
|6-İsviçre
|4
|0
|4
| 1
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