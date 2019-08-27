Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Finlandiya: 3 - Fransa: 1

Salon: Ankara Hakemler: Koen Luts (Belçika), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya) Finlandiya: Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerregard Madsen (Koskelo, Czakan) Fransa:Stojiljkovic, Fidon Lebleu, Olinga-Andela, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Gicquel, Sylves, Ndoye, Gelin, Steux-Caleyron, Martin) Setler: 25-21, 25-14, 22-25, 25-18 Süre: 95 dakika (23, 21, 25, 26)



ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu maçında Finlandiya, Fransa'yı 3-1 yendi. Grupta Finlandiya ilk galibiyetini elde ederken, Fransa 4. maçında 3. mağlubiyetini aldı.

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