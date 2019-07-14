Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi
- Organizasyonun finalinde Rusya ile ABD karşılaşacak- Polonya ile Brezilya ise üçüncülük maçına çıkacak14 Temmuz 2019 Pazar 09:43
ANKARA (AA) - 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin final maçı yarın oynanacak.
ABD'nin Şikago kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Rusya ile ABD karşı karşıya gelecek.
Yarı final müsabakalarında Rusya, Polonya'yı 25-19, 24-26, 25-22 ve 25-21'lik setlerle 3-1, ABD ise Brezilya'yı 25-21, 17-25, 21-25, 25-20 ve 15-9'luk setlerle 3-2 yenerek finale yükselmişti.
Şampiyonluk maçı yarın TSİ 02.00'de, Polonya ile Brezilya arasındaki üçüncülük karşılaşması ise bugün TSİ 23.00'te oynanacak.
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