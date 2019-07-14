Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi - Organizasyonun finalinde Rusya ile ABD karşılaşacak- Polonya ile Brezilya ise üçüncülük maçına çıkacak



ANKARA (AA) - 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin final maçı yarın oynanacak. ABD'nin Şikago kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Rusya ile ABD karşı karşıya gelecek. Yarı final müsabakalarında Rusya, Polonya'yı 25-19, 24-26, 25-22 ve 25-21'lik setlerle 3-1, ABD ise Brezilya'yı 25-21, 17-25, 21-25, 25-20 ve 15-9'luk setlerle 3-2 yenerek finale yükselmişti. Şampiyonluk maçı yarın TSİ 02.00'de, Polonya ile Brezilya arasındaki üçüncülük karşılaşması ise bugün TSİ 23.00'te oynanacak.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.