Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
Meksika'da düzenlenen şampiyonada Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Rusya'ya 3-2 mağlup oldu14 Temmuz 2019 Pazar 09:25
İSTANBUL (AA) - Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Rusya'ya 3-2 yenildi.
Meksika'nın Leon kentindeki 5 bin seyirci kapasiteli Domo de la Feria'da oynanan C Grubu mücadelesinde milli takım, rakibine 25-12, 25-17, 16-25, 20-25 ve 16-14'lük setlerle 3-2 mağlup oldu.
Milliler, gruptaki üçüncü maçında yarın gece TSİ 01.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.
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