Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Meksika'da düzenlenen şampiyonada Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Arjantin'i 3-2 mağlup etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Arjantin'i 3-2 mağlup etti. Meksika'nın Leon kentindeki 5 bin seyirci kapasiteli Domo de la Feria'da oynanan C Grubu mücadelesinde milli takım, rakibini 23-25, 25-18, 25-21, 21-25 ve 15-7'lik setlerle 3-2 yendi. Milliler, gruptaki ikinci maçında 14 Temmuz Pazar günü TSİ 04.00'te Rusya ile karşılaşacak.



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