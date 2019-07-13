Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
Meksika'da düzenlenen şampiyonada Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Arjantin'i 3-2 mağlup etti13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:55
İSTANBUL (AA) - Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Arjantin'i 3-2 mağlup etti.
Meksika'nın Leon kentindeki 5 bin seyirci kapasiteli Domo de la Feria'da oynanan C Grubu mücadelesinde milli takım, rakibini 23-25, 25-18, 25-21, 21-25 ve 15-7'lik setlerle 3-2 yendi.
Milliler, gruptaki ikinci maçında 14 Temmuz Pazar günü TSİ 04.00'te Rusya ile karşılaşacak.
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