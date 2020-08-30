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Spor Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası
Spor

Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

Türkiye: 3 - Sırbistan: 2 - Genç Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:30:05 -
Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

Salon: Gradska Arena

Hakemler: Jasmin Husejnovic (Bosna-Hersek), Jakub Gall (Çekya)

Türkiye: Hanife Nur Özaydınlı, Lila Şengün, Sude Hacımustafaoğlu, İlayda Uçak, İpar Özay Kurt, Elif Su Eriçek (Gülce Güçtekin, Çağla Salih, Beren Yeşilırmak, Melisa Ege Bükmen, Sude Naz Uzun)

Sırbistan: Vrcelj, Kocarevic, Kurtagic, Savic, Uzelac, Osmajic (Gocanin, Cvetkovic, Savicevic, Tisma, Taubner)

Setler: 25-17, 16-25, 23-25, 25-16, 15-8

Süre: 105 dakika (19, 23, 27, 22, 14)


İSTANBUL (AA) - Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki finalde Sırbistan karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadeleyi etkili bir performans ortaya koyarak 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Milliler bu sonuçla Avrupa Şampiyonası tarihinde 2. kez şampiyonluğa uzandı.


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